Gesta libertaria de Moxos: Beni decreta feriado por levantamiento indígena de 1810

Este 10 de noviembre, el departamento del Beni celebra la Gran Gesta Libertaria, recordando el levantamiento indígena de 1810 encabezado por el cacique moxeño Pedro Ignacio Muiba, quien se rebeló contra el dominio español en los pueblos de Trinidad y Loreto, marcando uno de los primeros movimientos emancipadores de Bolivia.

La conmemoración comenzó este lunes con una ofrenda floral al pie del monumento de Muiba, en un acto que reunió al alcalde, gobernador, concejales, asambleístas departamentales y autoridades municipales. Durante la ceremonia se destacaron los valores de resistencia, identidad y autodeterminación que caracterizaron al pueblo mojeño.

La celebración se extenderá durante toda la semana con una serie de actividades culturales y folclóricas, incluyendo entradas tradicionales y presentaciones de distintas instituciones educativas. Se prevé que este fin de semana se realice la tradicional serenata, con la posibilidad de invitar al presidente Rodrigo Paz.

Pedro Ignacio Muiba, líder de la etnia mojeña-trinitaria, fue protagonista de varias rebeliones entre 1801 y 1810. Su legado ha sido reconocido oficialmente mediante el Decreto Departamental N° 17/2024, que declara el 10 de noviembre como feriado departamental en honor a su lucha por la libertad.

