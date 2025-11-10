Los trabajadores del sector salud del departamento de Santa Cruz anunciaron un nuevo paro de 24 horas para este miércoles 12 de noviembre, en protesta por el retraso en el pago de sus salarios, que —según denuncian— deberían haber sido cancelados hace más de diez días.

“Lamentablemente nos vemos obligados a perjudicar el normal funcionamiento de los hospitales. La Gobernación y la Alcaldía no nos han pagado el sueldo, pese a que tenemos un plazo establecido y firmado hasta cada diez días”, declaró Roberth Hurtado, representante del sector.

El dirigente explicó que el acuerdo vigente establece que los sueldos deben cancelarse dentro de los diez primeros días del mes siguiente, pero hasta la fecha “el dinero no está”.

“Después que terminan los 30 días, esperamos diez más para que nos cancelen. Hoy pensábamos que nos iban a avisar que ya estaba depositado, pero no fue así”, lamentó.

Según Hurtado, alrededor de 5.000 trabajadores —entre personal médico, de enfermería, técnicos y administrativos— están afectados por la falta de pago en todo el departamento, tanto en la capital como en las provincias.

“La Gobernación y la Alcaldía deben cumplir con su obligación. Si no cancelan, el miércoles vamos a ingresar en un paro de 24 horas y atenderemos únicamente emergencias”, advirtió.

El dirigente también pidió la intervención de las autoridades nacionales: “Esperemos que el presidente y el vicepresidente tomen cartas en el asunto. Así como se solucionó el problema del combustible, queremos que se acaben las colas en los hospitales, que nos den las condiciones, que nos paguen nuestro salario, que haya medicamentos, infraestructura y equipamiento. Nosotros queremos trabajar, no perjudicar a nadie”, concluyó.

