Transporte público advierte que subirá el pasaje si se elimina el subsidio al diésel

El transporte público en Santa Cruz advirtió que el precio del pasaje podría incrementarse si el Gobierno decide eliminar la subvención al diésel, medida que afectaría directamente los costos operativos del sector.

“Si se quita la subvención y se vende a precio internacional, automáticamente el transporte público tendría que subir el pasaje”, remarcó representante de la Asociación de Transporte 16 de Noviembre, Bismark Daza.

Agregó que la provisión de diésel comenzó a normalizarse en los surtidores de la ciudad, lo que permitió que el 90% de las unidades de micros retomen sus recorridos habituales.

“Esperamos que a mediados de semana el servicio se restablezca al 100%”, señaló Daza, aunque advirtió que la eventual eliminación del subsidio obligaría a revisar las tarifas.

El dirigente recordó que el sector atravesó casi dos años de interrupciones por la escasez de combustible en el mercado interno, situación que generó largas filas de micros en los surtidores y afectó el servicio a los usuarios.

