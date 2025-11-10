TEMAS DE HOY:
Conozca el perfil de Margot Ayala, la nueva directora de la ANH

Durante la presentación, el ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli destacó que Ayala se convierte en la primera mujer que asume un cargo jerárquico en la actividad de los hidrocarburos

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/11/2025 10:40

Foto: APG

En medio de la crisis por el abastecimiento de combustibles en Bolivia, Margot Ayala, fue posesionada este lunes como nueva directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el mandato de garantizar el suministro y estabilizar el mercado energético del país.

Durante la presentación, el ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli destacó que Ayala se convierte en la primera mujer que asume un cargo jerárquico en la actividad de los hidrocarburos.

De acuerdo con Medinacelli, Ayala es reconocida por su liderazgo visionario y su amplia experiencia en gestión de recursos naturales, formulación de políticas públicas y desarrollo sostenible.

Cuenta con casi una década de trayectoria en instituciones como YPFB y el Ministerio de Energía e Hidrocarburos.

Ayala impulsó proyectos enfocados en la gestión de riesgos, la sostenibilidad ambiental y la participación de las comunidades.

 

 

