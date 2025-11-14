Paz denuncia contrabando de combustibles y respalda operativo de la ANH en Senkata

El presidente Rodrigo Paz Pereira denunció la presencia de redes dedicadas al desvío y contrabando de combustibles en el país, tras conocerse que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) detectó una cisterna implicada en estas actividades durante un operativo nocturno en la planta de Senkata, en El Alto.

A través de sus redes sociales, Paz informó que la ANH identificó “una cisterna completa contrabandeando combustibles” y destacó que tanto la Fiscalía como la Policía ya se encontraban en el lugar para iniciar las acciones judiciales correspondientes.

El mandatario felicitó a la directora de la ANH, Margot Ayala, y al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, a quienes atribuyó la determinación de enfrentar a “las mafias que le roban el combustible al país, al transporte, a la producción y a la gente que termina haciendo largas filas para acceder al carburante”.

El mensaje del presidente surge luego de que Ayala encabezara un operativo sorpresivo en Senkata, donde constató irregularidades en la salida de un camión cisterna. La autoridad observó que el vehículo se detuvo fuera de la planta y que el conductor era esperado por otra persona con baldes, una señal de posible desvío de combustibles subvencionados.

Según Ayala, ya existían denuncias sobre el accionar de “mafias organizadas” en la zona.

Paz remarcó que su administración no tolerará estas prácticas ilícitas.

“En Bolivia no hay más lugar para las mafias, para la corrupción, para el robo ni el contrabando”, señaló, reafirmando que se reforzarán los controles para garantizar el abastecimiento y proteger los recursos del Estado.

Mira la programación en Red Uno Play