El desborde del Piraí deja miles de hectáreas bajo el agua y productores bloquean en protesta

Comunarios y productores del municipio de San Pedro instalaron un bloqueo en la carretera a la altura de la comunidad Litoral, exigiendo a las autoridades una solución inmediata al desborde del río Piraí, que ha provocado severas inundaciones y pérdidas en los cultivos de la región norte de Santa Cruz.

“Hay bloqueo en la comunidad Litoral, el bloqueo es por la lluvia que ha caído y se ha desbordado el río Piraí, y todo se desborda”, explicó Eliazer Arellanos, productor del Norte Integrado, quien lamentó la situación que atraviesan cientos de familias dedicadas a la producción agrícola.

Según los datos proporcionados por los afectados, de las 280 mil hectáreas previstas para el cultivo de soya, sólo se logró sembrar 120 mil, y muchas de ellas están actualmente bajo el agua. “Es triste, son bastantes productores. De las 280 mil hectáreas que se ha sembrado, apenas 120 mil están en pie, y con estos rebalses no sabemos cuántas van a quedar”, expresó Arellanos con preocupación.

El productor advirtió que las pérdidas podrían repercutir directamente en la economía del país. “No va a haber aceite, va a subir la canasta familiar”, señaló.

Las comunidades más afectadas son Litoral, Murillo, Hardeman y Sagrado, los municipios de San Pedro y Fernández Alonso, donde el río Piraí ha rebalsado en varios tramos, inundando caminos y parcelas agrícolas.

Tras varias horas de bloqueo, autoridades del municipio de San Pedro se trasladaron hasta la zona del conflicto para dialogar con los comunarios y verificar los daños. Una comisión visitó el dique de contención, cuya estructura habría cedido en algunos puntos, facilitando el ingreso del agua a los cultivos.

Hasta la tarde de este lunes, productores, comunarios y autoridades continuaban reunidos en la subalcaldía de Hardeman, en busca de una solución definitiva que permita levantar el bloqueo.

