Motociclista arrollado en Santa Cruz: dos personas fueron aprehendidas por el hecho

El motociclista que chocó con la puerta de un vehículo y fue arrollado por una camioneta se encuentra en una sala de terapia intensiva con pronóstico reservado. El caso está siendo investigado por la Policía de Tránsito y hasta el momento se tiene dos aprehendidos.

El hecho se suscitó el domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas, en el cuarto anillo entre la avenida Alemania y Beni.

El conductor, identificado como Juan Sebastian R.L., fue trasladado hasta la clínica Bélgica con diagnóstico de TEC moderado, trauma abdominal, trauma de miembro superior derecho y politraumatismo, por lo que se encuentra en terapia intensiva.

El coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito, informó a raíz de este lamentable hecho que el conductor de la camioneta, J.L.F.L., con licencia de conducir con categoría A, fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

“También el conductor del vehículo motorizado que se encontraba con desperfectos mecánicos, E.H.Ch., con licencia de conducir con categoría C, de 58 años de edad, también fue puesto en conocimiento del Ministerio Público en calidad de aprehendido”, señaló la autoridad.

Según el informe de Tránsito, los dos conductores aprehendidos dieron negativo al alcohotest realizado.

