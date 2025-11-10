TEMAS DE HOY:
Senamhi alerta sobre posible crecida del río Acre en Cobija ante lluvias en la cuenca amazónica

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las precipitaciones registradas en la región amazónica provocaron el incremento del caudal del río Acre y podrían generar una crecida en las próximas 48 horas.

Silvia Sanchez

10/11/2025 17:37

Imagen captura RR.SS.
Pando, Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) regional Pando alertó sobre la posible crecida del caudal del río Acre debido a las intensas lluvias que se registran en la región amazónica.

“En la cuenca del Acre, en Bolpebra, esta mañana se registró un nivel de 7,28 metros, y actualmente, en Cobija, alcanza los 0,96 metros. Eso significa que, en aproximadamente 48 horas, el nivel del agua podría incrementarse en el municipio”, informó el director del Senamhi en Pando, Richard Benítez.

La institución realiza un monitoreo constante del caudal del río con el fin de mantener informadas a las autoridades y a la población sobre cualquier cambio que pudiera representar riesgo.

Benítez agregó que para este lunes y martes se pronostican cielos nubosos por la mañana y lluvias con tormentas eléctricas por la tarde en gran parte del departamento.

Durante el fin de semana, Cobija registró precipitaciones y un descenso de temperaturas, mientras que para esta jornada se prevé una mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C.

(Con información de ABI)

