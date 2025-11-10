El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) regional Pando alertó sobre la posible crecida del caudal del río Acre debido a las intensas lluvias que se registran en la región amazónica.

“En la cuenca del Acre, en Bolpebra, esta mañana se registró un nivel de 7,28 metros, y actualmente, en Cobija, alcanza los 0,96 metros. Eso significa que, en aproximadamente 48 horas, el nivel del agua podría incrementarse en el municipio”, informó el director del Senamhi en Pando, Richard Benítez.

La institución realiza un monitoreo constante del caudal del río con el fin de mantener informadas a las autoridades y a la población sobre cualquier cambio que pudiera representar riesgo.

Benítez agregó que para este lunes y martes se pronostican cielos nubosos por la mañana y lluvias con tormentas eléctricas por la tarde en gran parte del departamento.

Durante el fin de semana, Cobija registró precipitaciones y un descenso de temperaturas, mientras que para esta jornada se prevé una mínima de 22 °C y una máxima de 33 °C.

(Con información de ABI)

Mira la programación en Red Uno Play