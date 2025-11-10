Ricardo Arjona detuvo su show por una propuesta de matrimonio y reaccionó con humor: “Ahora me le cumplís”

Durante su sexto concierto en Guatemala, Ricardo Arjona protagonizó un momento inesperado y lleno de humor cuando una pareja del público interrumpió su presentación para comprometerse en matrimonio.

Mientras interpretaba Hasta que la muerte los separe, el artista guatemalteco observó cómo un hombre se arrodillaba ante su novia y, con un anillo en mano, le pedía matrimonio tras ocho años de relación. La escena emocionó a los asistentes y detuvo por unos minutos el espectáculo.

“La costumbre desde hoy ya está instalada”, cantaba Arjona cuando la novia, entre lágrimas y gritos del público, aceptó la propuesta. Al notar lo sucedido, el cantautor detuvo la canción y, en tono de broma, comentó: “Ustedes dijeron antes que nos convenza con sus canciones. De una vez le entregó el anillo. Bien hecho”.

Curioso, Arjona preguntó: “¿Cuánto llevan de novios?”. “Ocho años”, respondió el novio, provocando la sorpresa del artista. “Bien, bien”, replicó, para luego insistir: “¿Y cuándo es la boda?”.

El joven, algo nervioso, respondió: “Pronto”, mientras su pareja sonreía sin saber qué decir. “¿Todavía no sabés cuándo es la boda?”, bromeó el cantante, desatando las carcajadas del público.

Entre risas, agregó: “Vos dijiste: ‘Le entrego un anillo a la mitad del concierto de Arjona y después vemos cómo resolvemos’. Yo le parto la canción a Arjona a la mitad y después vemos cuándo le ponemos fecha”.

El músico cerró el divertido momento deseándoles lo mejor: “No me hagan caso, no le hagan caso a esta canción. ¡Que sean muy felices!”. Luego invitó a la pareja a tomarse “fotos de boda” y advirtió con humor: “Vos ya te comprometiste, ahora me le cumplís”, antes de retomar la interpretación.

Este fue el segundo compromiso registrado durante los conciertos de Ricardo Arjona en su residencia en Guatemala. En la primera semana, otra pareja también se comprometió en pleno espectáculo.

A pocos días de finalizar su séptimo show, los seguidores del artista esperan la confirmación de las fechas para los cuatro conciertos adicionales que ofrecerá en diciembre, con los que completará 27 presentaciones en el país.

Mira la programación en Red Uno Play