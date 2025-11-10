“Temí por mi vida”: exnovia acusa al actor de Marvel, Jeremy Renner, de violencia

El actor estadounidense Jeremy Renner, conocido por su papel como Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel y por su recuperación tras un grave accidente en 2023, fue acusado por la directora de cine Yi Zhou de comportamientos violentos, amenazas y envío de fotografías pornográficas durante su relación.

La cineasta de 34 años rompió el silencio a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, donde compartió capturas de pantalla, mensajes y documentos que, según afirma, demuestran tanto el vínculo sentimental con el actor como el acoso que sufrió tras la ruptura. Zhou también relató su historia al periodista Josh Boswell, del Daily Mail, que publicó los detalles de su testimonio.

Según la directora, conoció a Renner en junio de 2025, tras intercambiar mensajes por Instagram y WhatsApp. Asegura que el actor le enviaba “fotos explícitas y gifs pornográficos” para conquistarla, pero que luego la convenció de iniciar una relación sentimental. Durante ese tiempo, lo invitó a participar en dos proyectos: el documental Crónicas de Disney y el filme animado Stardust Future.

Sin embargo, Zhou afirma que durante la relación el actor mostró episodios de violencia y comportamiento errático. En una ocasión, durante una reunión del equipo de Crónicas de Disney en Reno, Renner “bebió una botella de vino entera y gritó sin parar durante dos horas”, lo que la obligó a encerrarse por miedo. “Rezaba para que no entrara por la noche. Tenía miedo por mi vida”, declaró al Daily Mail.

La directora también lo acusa de haberla amenazado con llamar al servicio de inmigración (ICE) después de que ella lo confrontara por su conducta. “Me utilizó, me negó y negó nuestro trabajo. Cuando le pedí que me respetara como mujer y cineasta, me amenazó con llamar a inmigración”, escribió en sus redes sociales.

La campaña “Cancel Jeremy Renner”

El 29 de octubre, Zhou inició una campaña en redes sociales bajo el hashtag #CancelJeremyRenner, con la que busca exponer lo que considera una muestra del “lado oscuro de Hollywood” y el trato hacia las mujeres, especialmente las cineastas asiáticas.

En más de 25 publicaciones, Zhou acusa al actor de usar a sus seguidores para difundir información falsa sobre ella y de intentar borrar cualquier rastro de su relación o colaboración profesional. “Estoy hablando no sólo por mí, sino por cada mujer que podría encontrarse en una situación similar, silenciada o intimidada”, escribió.

La cineasta sostiene que su caso refleja “la campaña de desprestigio que enfrentan las mujeres y cineastas asiáticas cuando intentan contar la verdad”. Hasta el momento, Jeremy Renner no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.

