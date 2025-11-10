El emotivo posteo de Leo Messi en su visita al Camp Nou: "Ojalá algún día pueda volver'"

El astro argentino Lionel Messi compartió en sus redes sociales una emotiva visita al Camp Nou, el estadio que lo vio brillar durante más de dos décadas con el FC Barcelona.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, expresó Messi en su publicación.

El delantero, actualmente en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), acompañó sus palabras con cinco fotografías y un breve video que reflejan la nostalgia por su paso por el club catalán, donde jugó desde 2004 hasta 2021.

A lo largo de su carrera profesional, Messi ha vestido tres camisetas: Barcelona (2004-2021), Paris Saint-Germain (2021-2023) e Inter Miami (2023-presente). Con 38 años, el argentino sigue demostrando su conexión especial con el equipo que lo vio consolidarse como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Su visita al Camp Nou reaviva la esperanza de muchos aficionados de verlo regresar, aunque no como jugador activo, sino tal vez en algún rol que le permita despedirse como se merece.

