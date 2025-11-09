En un partidazo, Bolívar venció 3-5 a The Strongest en el Superclásico paceño

En un clásico paceño lleno de emociones, Bolívar se llevó un triunfo apabullante ante The Strongest, a quien terminó venciéndolo por 3-5 y consolidando su dominio histórico en este duelo. Los dirigidos por Flavio Robatto mostraron eficacia ofensiva desde el inicio, con goles de Martín Cauteruccio a los 6’ y 8’, Robson Matheus (55’), Tonino Melgar (48’) y Damián Battalini (29’).

El conjunto aurinegro no se quedó atrás y respondió con intentos de igualar el marcador a través de Jaime Arrascaita (28’), Álvaro Quiroga (53’) y Juan Godoy (76’). Sin embargo, las ausencias de Rodrigo Banegas y John García, convocados a la selección nacional, limitaron su capacidad para cerrar el resultado a su favor.

Con esta victoria, Bolívar finaliza la fase de grupos como líder del Grupo A con 26 puntos, mientras que The Strongest queda en el tercer puesto del Grupo B con 16 unidades, alejándose de la cima y dejando claro que la Academia paceña sigue marcando la pauta en el clásico.

FINAL DEL PARTIDO, BOLÍVAR GANÓ 5-3 A THE STRONGEST.

89' | Cauteruccio vuelve a anota para poner 5-3 a Bolívar sobre el Tigre en el Superclásico paceño.

74' | Godoy descuenta para The Strongest ante Bolívar, 4-3.

54' | Goool de Bolívar, Robson Matheus anota el 4-2 del partido.

52' | Goool de The Strongest, Quiroga de cabeza descuenta para el segundo del Tigre ahora Bolívar gana pero 3-2.

47'| Carlos Antonio Melgar anota el 3-1 para Bolívar sobre el Tigre, tras un centro de Robson Matheus.

En marcha el segundo tiempo.

Final del primer tiempo.

Se adicionan 5 minutos al Superclásico paceño.

29' PT| Batallini anota el segundo para Bolívar que ahora pasa a ganar 2-1 ante The Strongest.

27' PT| Jaime Arrascaita remata y es gooool de The Strongest que empata ante Bolívar.

25' PT| Penal para The Strongest, tras infracción sobre Arrascaita.

6' PT| Martín Cauteruccio anota el primero para Bolívar.

4' PT| Comienzo insistente de Bolívar sobre el Tigre, los primeros ataques son de la academia.

En marcha el Superclásico paceño, Bolívar y The Strongest ya juegan en el Siles.

