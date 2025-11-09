Blooming remontó ante Oriente (2-3) y se adueñó del Superclásico cruceño

EN DESARROLLO...

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:

FINAL DEL PARTIDO BLOOMING REMONTÓ ANTE ORIENTE Y GANÓ POR 3-2.

98' Blooming lo da vuelta con gol de Franco Posse.

93'| Expulsión de Martín Alaniz por gesto obsceno.

89'| Goool de Blooming, Martín Alaniz anota el empte ante Oriente.

66'| Goool de Oriente Petrolero, Dieguito Rodríguez anota el desnivel sobre Blooming, ahora el refinero gana 2-1.

60'| Error en la última línea de Oriente y Guido Vadalá no perdona y anota el empate para Blooming en el Superclásico cruceño.

53'| Guido Vadalá remata desviado y se pierde una ocasión de gol para Blooming.

4' ST| Increíble gol que se perdió Franco Posse tras error de Araúz arquero de Oriente.

2' ST| Ricardo Centurión fue derribado tras hacer una bicicleta a jugador de Blooming.

En marcha el segundo tiempo.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO.

45+5' PT| Increíble gol que pierde Gilbert Álvarez, el juez de línea cobró posición adelantada.

43' PT| Centurión remata potente y anota para Oriente que ahora gana 1-0 a Blooming.

41' PT| Penal para Oriente Petrolero por una mano en el área de Blooming tras jugada de Ricardo Centurión.

18' PT| Eduardo Justiniano recibe tarjeta amarilla en Blooming, tras una dura falta a Walter Chalá de Oriente.

9' PT Jamir Berdecio expulsado en Oriente por una grave falta a futbolista de Blooming.

9' PT| Jairo Quinteros en Oriente lesionado.

2' PT| Escapada de Mateo Abastoflor por la banda izquierda pero no pudo concluir la jugada.

Oriente Petrolero arranca con toda intensidad presionando la salida de Blooming.

Ya juegan Oriente Vs Blooming.

Todo está listo, va a comenzar el Superclásico cruceño.

Oriente, Blooming, la hinchada y todos los presentes entonan el himno cruceño.

Ingresan los equipos a la cancha en medio de un gran recibimiento a Oriente en el estadio Real Santa Cruz.

ALINEACIÓN DE ORIENTE PETROLERO.

ALINEACIÓN DE BLOOMING.

Mira la programación en Red Uno Play