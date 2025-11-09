Raúl Marcelo Salinas Gamarra, el abogado cochabambino al frente del Ministerio de Defensa

El presidente Rodrigo Paz designó a Raúl Marcelo Salinas Gamarra como el nuevo Ministro de Defensa, encomendándole la tarea de garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial de Bolivia.

Salinas Gamarra, abogado de profesión y originario de Cochabamba, asume el liderazgo de la política de seguridad nacional y la gestión de las Fuerzas Armadas.

El nuevo ministro es padre de cuatro hijos y ha centrado su carrera profesional en el ámbito legal. Ejerció su profesión en el estudio jurídico Salinas Gamarra Abogados, donde se ha destacado por su compromiso con la defensa del derecho y la justicia, según resalta en sus perfiles en redes sociales.

Raúl Marcelo Salinas Gamarra, un profesional del derecho, tiene ahora la responsabilidad de dirigir la cartera de Defensa, liderando la política de seguridad nacional bajo los lineamientos del nuevo gobierno.

