TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Marco “Tuco” Oviedo asume la cabeza del Ministerio de Gobierno

El abogado y exmilitante del MIR liderará la cartera encargada de la seguridad y la gestión del sistema penitenciario.

Silvia Sanchez

09/11/2025 15:30

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Marco Antonio Oviedo Huerta, conocido como “Tuco”, asumió como Ministro de Gobierno en el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira. Abogado de profesión, Oviedo cuenta con amplia experiencia en la función pública y fue pieza clave en la planificación y campaña electoral del nuevo mandatario.

“Tuco siempre estuvo conectado directamente con Rodrigo, aportando su experiencia en la historia electoral del mirismo y en la gestión pública”, destacó el expresidente Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente, sobre su rol en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Oviedo formó parte del gobierno de Paz Zamora entre 1989 y 1993, desempeñándose como subsecretario de Régimen Interior, cargo que ahora amplía en su nueva gestión ministerial. Su conocimiento en políticas de gestión pública lo posiciona como un aliado estratégico del Ejecutivo.

Como titular de la cartera de Gobierno, “Tuco” Oviedo será responsable de la seguridad pública, la lucha contra el narcotráfico, estrategias de prevención del crimen, control de ingreso y salida de personas, y la administración del sistema penitenciario nacional, entre otras funciones clave para la estabilidad y seguridad del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD