Marco “Tuco” Oviedo asume la cabeza del Ministerio de Gobierno

Marco Antonio Oviedo Huerta, conocido como “Tuco”, asumió como Ministro de Gobierno en el gabinete del presidente Rodrigo Paz Pereira. Abogado de profesión, Oviedo cuenta con amplia experiencia en la función pública y fue pieza clave en la planificación y campaña electoral del nuevo mandatario.

“Tuco siempre estuvo conectado directamente con Rodrigo, aportando su experiencia en la historia electoral del mirismo y en la gestión pública”, destacó el expresidente Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente, sobre su rol en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Oviedo formó parte del gobierno de Paz Zamora entre 1989 y 1993, desempeñándose como subsecretario de Régimen Interior, cargo que ahora amplía en su nueva gestión ministerial. Su conocimiento en políticas de gestión pública lo posiciona como un aliado estratégico del Ejecutivo.

Como titular de la cartera de Gobierno, “Tuco” Oviedo será responsable de la seguridad pública, la lucha contra el narcotráfico, estrategias de prevención del crimen, control de ingreso y salida de personas, y la administración del sistema penitenciario nacional, entre otras funciones clave para la estabilidad y seguridad del país.

