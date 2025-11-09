Rodrigo Paz posesiona a Freddy Vidovic Falch como ministro de Justicia e interino de Culturas

El presidente Rodrigo Paz Pereira posesionó este domingo a Freddy Alejandro Vidovic Falch como nuevo ministro de Justicia y Transparencia Institucional, quien también ejercerá de forma interina el cargo de ministro de Culturas.

Vidovic, abogado, escritor y docente universitario, cuenta con una reconocida trayectoria en el ámbito jurídico y académico. Es autor de varias obras de referencia en derecho, entre ellas “El proceso penal en Bolivia”, “Probabilidad de Autoría y Riesgos Procesales” y “Acciones de Defensa Constitucional”, entre otras publicaciones especializadas.

Nacido en Sucre y actualmente residente en Santa Cruz de la Sierra, el nuevo ministro formó parte del equipo multidisciplinario encabezado por el vicepresidente Edmand Lara, dedicado a brindar asesoría legal integral a víctimas y personas procesadas injustamente.

En su primer contacto con la prensa tras asumir el cargo, Vidovic afirmó que su gestión priorizará la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la erradicación de la impunidad, siguiendo las directrices del presidente Rodrigo Paz.

Mira la programación en Red Uno Play