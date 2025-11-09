El crimen que conmociona: mató a su hijo de 3 años y confesó que lo hizo por su novio

Amanda Mae Maison, de 33 años, admitió ante la Justicia haber asesinado a su hijo Matthew, de apenas tres años, en 2018. La mujer, que residía en Port Huron Township, Michigan, reconoció su responsabilidad en el crimen y aceptó colaborar con la fiscalía como testigo clave contra su pareja, Maurice Houle, acusado de asesinato en primer grado.

La confesión se conoció esta semana, cuando Maison se declaró culpable de homicidio en segundo grado. Según la Oficina del Sheriff del Condado de St. Clair, el acuerdo judicial obliga a la mujer a brindar “testimonio veraz” sobre el rol de Houle en el crimen.

Un infierno de abusos y encubrimientos

Durante la audiencia, Maison relató que mantuvo una relación de dos años con Houle, entre 2016 y 2018, y admitió que ambos sometieron al niño a castigos violentos. También reconoció haber encubierto las lesiones del pequeño ante los servicios de protección infantil y la policía, ocultando los abusos que sufría en el hogar.

En su testimonio, la acusada describió uno de los castigos que aplicaban, al que llamaban “military time out”, durante el cual golpeó la cabeza de Matthew contra una pared.

Tras la audiencia, Maison fue trasladada a la cárcel del condado, donde aguardará su sentencia. El cargo de homicidio en segundo grado puede implicar cadena perpetua.

El plan macabro: “Matar a Matthew para hacer lugar”

De acuerdo con la investigación, la pareja habría planeado “matar a Matthew para hacer lugar a un hijo que pudieran tener juntos”. La fiscalía presentó pruebas de que Maison quedó embarazada durante ese período, pero ambos decidieron abortar argumentando que “no podían afrontar otro hijo”.

Los informes judiciales describen un patrón de violencia extrema: Matthew era obligado a arrodillarse frente a la pared con las manos en la cabeza, recibía golpes en la cara y fue víctima de intentos de asfixia con una almohada. Los propios acusados se culparon mutuamente por esos ataques.

La intervención fallida de las autoridades

El abuelo de Matthew había denunciado la situación ante los servicios de protección infantil, luego de presenciar cómo Houle golpeaba al niño por tirar comida. Sin embargo, cuando los agentes acudieron a la vivienda, Maison negó los abusos y cortó el contacto con su padre, dejando al pequeño aún más vulnerable.

El 18 de febrero de 2018, Maison halló a su hijo muerto en la cama. El cuerpo presentaba múltiples moretones, un ojo amoratado y otras lesiones. La autopsia confirmó años de maltratos físicos y psicológicos.

Justicia y conmoción en la comunidad

El sheriff Mat King agradeció el trabajo de los investigadores y familiares que no abandonaron la causa.

“La dedicación a este caso es incomparable. Aunque esto no es el final, estoy seguro de que se hará justicia”, expresó el funcionario.

El caso conmocionó a la comunidad de Port Huron Township, que sigue exigiendo que se revisen los protocolos de protección infantil para evitar que tragedias como la de Matthew se repitan.

Mira la programación en Red Uno Play