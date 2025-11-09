TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Arrestados Asesinato

26ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Goool! Batallini anota el desnivel para Bolívar ante el Tigre (2-1)

Ambos clubes juegan en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

Martin Suarez Vargas

09/11/2025 17:51

Foto: Redes sociales.
La Paz.

Escuchar esta nota

AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:

29' PT| Batallini anota el segundo para Bolívar que ahora pasa a ganar 2-1 ante The Strongest.

27' PT| Jaime Arrascaita remata y es gooool de The Strongest que empata ante Bolívar.

25' PT| Penal para The Strongest, tras infracción sobre Arrascaita.

6' PT| Martín Cauteruccio anota el primer para Bolívar.

4' PT| Comienzo insistente de Bolívar sobre el Tigre, los primeros ataques son de la academia.

En marcha el Superclásico paceño, Bolívar y The Strongest ya juegan en el Siles.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:30

La gran batalla

23:50

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD