¡Goool! Batallini anota el desnivel para Bolívar ante el Tigre (2-1)

Ambos clubes juegan en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.
09/11/2025 17:51
AQUÍ EL MINUTO A MINUTO:
29' PT| Batallini anota el segundo para Bolívar que ahora pasa a ganar 2-1 ante The Strongest.
27' PT| Jaime Arrascaita remata y es gooool de The Strongest que empata ante Bolívar.
25' PT| Penal para The Strongest, tras infracción sobre Arrascaita.
6' PT| Martín Cauteruccio anota el primer para Bolívar.
4' PT| Comienzo insistente de Bolívar sobre el Tigre, los primeros ataques son de la academia.
En marcha el Superclásico paceño, Bolívar y The Strongest ya juegan en el Siles.
