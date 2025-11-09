TEMAS DE HOY:
Deportes

Boca venció 2-0 a River y se quedó con el Superclásico argentino

Con goles del juvenil Exequiel Zeballos (m.45) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.47), el Xeneize cortó una serie de dos derrotas consecutivas en su casa ante el clásico rival.

EFE

09/11/2025 18:58

Boca después del triunfo sobre River en el clásico argentino. Foto: Redes sociales de Boca.
Argentina.

Boca Juniors se clasificó este domingo a la Copa Libertadores de 2026 y a los octavos del final del actual Torneo Clausura tras derrotar en La Bombonera por 2-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en coincidencia con la última jornada del Torneo Clausura.

Con goles del juvenil Exequiel Zeballos (m.45) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.47), el Xeneize cortó una serie de dos derrotas consecutivas en su casa ante el clásico rival.

Además, con esta victoria, Boca Juniors extendió a cinco partidos la diferencia en el historial.

En tanto que Boca Juniors aseguiró su regreso a la Copa Libertadores tras dos años sin participación en la fase principal, River Plate quedó en situación complicada para alcanzar su clasificación a ese torneo.

Este fue el primer superclásico que dirigió Claudio Úbeda a Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, mientras que significó un nuevo golpe para Marcelo Gallardo, que desde su regreso a River no logró títulos y está cerrando un 2025 para el olvido.

De los últimos siete partidos jugados, acumula seis derrotas. EFE

