Boca venció 2-0 a River y se quedó con el Superclásico argentino

Boca Juniors se clasificó este domingo a la Copa Libertadores de 2026 y a los octavos del final del actual Torneo Clausura tras derrotar en La Bombonera por 2-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en coincidencia con la última jornada del Torneo Clausura.



Con goles del juvenil Exequiel Zeballos (m.45) y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel (m.47), el Xeneize cortó una serie de dos derrotas consecutivas en su casa ante el clásico rival.



Además, con esta victoria, Boca Juniors extendió a cinco partidos la diferencia en el historial.



En tanto que Boca Juniors aseguiró su regreso a la Copa Libertadores tras dos años sin participación en la fase principal, River Plate quedó en situación complicada para alcanzar su clasificación a ese torneo.



Este fue el primer superclásico que dirigió Claudio Úbeda a Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, mientras que significó un nuevo golpe para Marcelo Gallardo, que desde su regreso a River no logró títulos y está cerrando un 2025 para el olvido.



De los últimos siete partidos jugados, acumula seis derrotas. EFE

Mira la programación en Red Uno Play