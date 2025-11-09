Estados Unidos retoma relaciones con Bolivia y dona $us 700.000 en medicamentos contra el VIH

Como muestra del acercamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Bolivia, este domingo el país norteamericano realizó una donación de medicamentos y equipos médicos por un valor de 700 mil dólares, destinados a fortalecer la lucha contra el VIH.

El anuncio fue realizado por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien destacó que el aporte representa “una nueva etapa de amistad” entre ambas naciones.

“Anunciar una donación de medicamentos y diagnósticos valuados en 700 mil dólares para el tratamiento del VIH nos da gran placer, porque inaugura una nueva época de amistad entre los dos pueblos y refuerza la cooperación en salud pública”, señaló Landau durante el acto.

El funcionario recordó que las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos se habían visto interrumpidas durante casi dos décadas por motivos ideológicos, pero resaltó la voluntad de ambas partes para retomar los lazos históricos.

“Tenemos una historia de amistad entre nuestros pueblos. En los últimos años, por razones ideológicas, hubo un distanciamiento que nos dolió. Hoy nos complace restablecer los vínculos tradicionales que siempre nos unieron”, agregó.

Por su parte, el delegado presidencial Fernando Aramayo Carrasco destacó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consideró que esta cooperación es clave para enfrentar los desafíos del país.

“Después de 17 años, restablecemos relaciones con un país que está a la altura de los desafíos que enfrenta Bolivia. Necesitamos alianzas y colaboraciones, y este apoyo es fundamental para atender a una población que requiere estos medicamentos con urgencia”, señaló Aramayo.

La entrega se realizó en el marco del programa de cooperación bilateral en salud pública, impulsado tras la posesión del presidente Rodrigo Paz.

Mira la programación en Red Uno Play