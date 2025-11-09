Milagro en Rusia: un autobús pierde el control y casi atropella a tres peatones

El vehículo terminó sobre la acera y derribó un poste eléctrico en la ciudad de Ust Kut, en la provincia de Irkutsk. Los transeúntes lograron apartarse a tiempo y no hubo heridos.
09/11/2025 10:34
Tres personas se salvaron milagrosamente de morir este viernes 7 de noviembre, cuando un autobús estuvo a punto de atropellarlas en la localidad de Ust Kut, en la provincia rusa de Irkutsk.
El incidente ocurrió alrededor de las 21:04 (hora local), cuando el conductor de la unidad de transporte público perdió el control al intentar evitar un choque con un automóvil. Las condiciones heladas de la carretera contribuyeron a que el vehículo se desviara bruscamente de su carril.
El autobús terminó subiéndose a la acera y derribó un poste eléctrico. Afortunadamente, los peatones reaccionaron a tiempo y lograron apartarse del lugar antes de ser embestidos. Ninguna persona resultó herida, aunque el impacto causó daños materiales y el corte temporal del suministro eléctrico en la zona.
Las autoridades locales investigan el hecho y recordaron a los conductores extremar las precauciones ante las bajas temperaturas y el riesgo de hielo en las vías.
