Milagro en Rusia: un autobús pierde el control y casi atropella a tres peatones

Tres personas se salvaron milagrosamente de morir este viernes 7 de noviembre, cuando un autobús estuvo a punto de atropellarlas en la localidad de Ust Kut, en la provincia rusa de Irkutsk.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:04 (hora local), cuando el conductor de la unidad de transporte público perdió el control al intentar evitar un choque con un automóvil. Las condiciones heladas de la carretera contribuyeron a que el vehículo se desviara bruscamente de su carril.

El autobús terminó subiéndose a la acera y derribó un poste eléctrico. Afortunadamente, los peatones reaccionaron a tiempo y lograron apartarse del lugar antes de ser embestidos. Ninguna persona resultó herida, aunque el impacto causó daños materiales y el corte temporal del suministro eléctrico en la zona.

Las autoridades locales investigan el hecho y recordaron a los conductores extremar las precauciones ante las bajas temperaturas y el riesgo de hielo en las vías.

Video:

