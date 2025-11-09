¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este domingo 9 de noviembre en Bolivia?

¡Atención! En esta jornada se registran variaciones en el dólar paralelo, de acuerdo con plataformas digitales.
09/11/2025 7:35
Según datos emitidos este domingo 9 de noviembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 10.52 (BOB), y un precio de compra de 10.61 BOB.
La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de jueves sufrió variaciones y una baja, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta 10.68 (BOB) y hoy registra 10.52 (BOB).
En tanto el precio para la compra se registró la pasada jornada en 10.62 (BOB) y en esta jornada registra la cifra de 10.61 (BOB).
La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.
Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este domingo una variación, ya que a la compra se registra en 10.60 (BOB), y 10.55 (BOB), para la venta.
La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.
