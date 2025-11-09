Noche decisiva en ‘La Gran Batalla’: quién logrará seguir en competencia

Llegó la esperada gala de eliminación de la semana en La Gran Batalla. Cuatro equipos se encuentran en zona de riesgo y deberán enfrentarse en una dinámica especial de karaoke con personajes “invertidos”, donde buscarán sorprender al público y conquistar al jurado.

Cada grupo volverá a presentar la coreografía que los llevó a la nominación, pero esta vez promete hacerlo sin errores, con más energía y alegría sobre el escenario.

Los equipos que se enfrentan esta noche son:

Iribel Méndez y la Academia Fusion Dance

Eugenia y la Academia Power Dance

Gato Pozo y la Academia Style Bolivia

Erika Valencia y la Academia The Real Company

Será una noche cargada de emociones, donde solo los más fuertes lograrán avanzar a la siguiente fase de la competencia.

Además, los seguidores del programa podrán disfrutar de la transmisión en streaming junto a Leila, Alejandro y Diego, a través del canal oficial de YouTube de La Gran Batalla, con más detalles, entrevistas y reacciones en vivo.

Mira la programación en Red Uno Play