Noche decisiva en ‘La Gran Batalla’: quién logrará seguir en competencia

Cuatro equipos se enfrentan en la gala de eliminación de esta semana, con coreografías renovadas y un reto especial de karaoke “invertido” que promete sorprender al público y al jurado.
09/11/2025 19:54
Llegó la esperada gala de eliminación de la semana en La Gran Batalla. Cuatro equipos se encuentran en zona de riesgo y deberán enfrentarse en una dinámica especial de karaoke con personajes “invertidos”, donde buscarán sorprender al público y conquistar al jurado.
Cada grupo volverá a presentar la coreografía que los llevó a la nominación, pero esta vez promete hacerlo sin errores, con más energía y alegría sobre el escenario.
Los equipos que se enfrentan esta noche son:
Iribel Méndez y la Academia Fusion Dance
Eugenia y la Academia Power Dance
Gato Pozo y la Academia Style Bolivia
Erika Valencia y la Academia The Real Company
Será una noche cargada de emociones, donde solo los más fuertes lograrán avanzar a la siguiente fase de la competencia.
Además, los seguidores del programa podrán disfrutar de la transmisión en streaming junto a Leila, Alejandro y Diego, a través del canal oficial de YouTube de La Gran Batalla, con más detalles, entrevistas y reacciones en vivo.
