La gran batalla

No te lo puedes perder: llega la noche más esperada del karaoke 'invertido'

La competencia llega a su punto final con presentaciones llenas de energía, coreografías creativas y caracterizaciones sorprendentes. El público podrá apoyar en vivo a su equipo favorito a través de voto.reduno.com.bo.

Silvia Sanchez

06/11/2025 20:09

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Llegó la última noche de competencia dentro de la temática de karaoke “invertido”, y tres equipos llegan con toda la actitud y esperanza de conquistar al público y al jurado con sus espectaculares puestas en escena.

Los participantes prometen sorprender con interpretaciones y caracterizaciones tan impresionantes que será difícil reconocerlos. Cada grupo ha preparado coreografías únicas y llenas de creatividad para cerrar esta fase con broche de oro.

Esta noche se presentan:

  1. Gato Pozo y Academia Style Bolivia

  2. Rodrigo Giménez y Academia Fire Steps

  3. Sisi y la Academia Passion Dance

El público podrá votar por su equipo favorito una vez que inicie el programa en vivo, ingresando al enlace: 👉 voto.reduno.com.bo

Será un programa imperdible, lleno de sorpresas, talento y diversión, en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Foto Red Uno

