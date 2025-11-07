No te lo puedes perder: llega la noche más esperada del karaoke 'invertido'

La competencia llega a su punto final con presentaciones llenas de energía, coreografías creativas y caracterizaciones sorprendentes. El público podrá apoyar en vivo a su equipo favorito a través de voto.reduno.com.bo.
06/11/2025 20:09
Llegó la última noche de competencia dentro de la temática de karaoke “invertido”, y tres equipos llegan con toda la actitud y esperanza de conquistar al público y al jurado con sus espectaculares puestas en escena.
Los participantes prometen sorprender con interpretaciones y caracterizaciones tan impresionantes que será difícil reconocerlos. Cada grupo ha preparado coreografías únicas y llenas de creatividad para cerrar esta fase con broche de oro.
Esta noche se presentan:
Gato Pozo y Academia Style Bolivia
Rodrigo Giménez y Academia Fire Steps
Sisi y la Academia Passion Dance
El público podrá votar por su equipo favorito una vez que inicie el programa en vivo, ingresando al enlace: 👉 voto.reduno.com.bo
Será un programa imperdible, lleno de sorpresas, talento y diversión, en el escenario más grande de la televisión boliviana.
