No te lo puedes perder: llega la noche más esperada del karaoke 'invertido'

Llegó la última noche de competencia dentro de la temática de karaoke “invertido”, y tres equipos llegan con toda la actitud y esperanza de conquistar al público y al jurado con sus espectaculares puestas en escena.

Los participantes prometen sorprender con interpretaciones y caracterizaciones tan impresionantes que será difícil reconocerlos. Cada grupo ha preparado coreografías únicas y llenas de creatividad para cerrar esta fase con broche de oro.

Esta noche se presentan:

Gato Pozo y Academia Style Bolivia Rodrigo Giménez y Academia Fire Steps Sisi y la Academia Passion Dance

El público podrá votar por su equipo favorito una vez que inicie el programa en vivo, ingresando al enlace: 👉 voto.reduno.com.bo

Será un programa imperdible, lleno de sorpresas, talento y diversión, en el escenario más grande de la televisión boliviana.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play