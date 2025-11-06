[Imágenes sensibles] Fatal accidente de tránsito dejó un fallecido en la carretera al oriente

Un accidente de tránsito de gran magnitud se registró la mañana de este jueves en el sector del Cañadón, en la carretera al Trópico de Cochabamba, tras el choque entre dos motorizados.

Uno de los conductores perdió la vida, porque quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. Según reportes preliminares, el vehículo habría colisionado con otro camión, aunque aún se desconocen las circunstancias exactas del hecho de tránsito.

Testigos y otros conductores que circulaban por la zona pidieron de inmediato la presencia de una ambulancia y equipos de rescate; sin embargo, el chofer ya no presentaba signos de vida. La cabina del camión resultó completamente destruida debido al impacto.

La ruta permanece obstruida, pues el vehículo quedó atravesado en medio de la vía, dificultando el paso y provocando largas filas de vehículos. Autoridades policiales recomiendan extremar precauciones y evitar el sector mientras se realizan las labores para desmontar el camión y liberar la carretera.

Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Imágenes sensibles:

