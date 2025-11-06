¡Les amarraron las patas! Indignación por maltrato a burros en Cochabamba

Vecinos de la zona del puente Costanera, detrás de la piscina Julio León Prado, en la ciudad de Cochabamba denunciaron un grave caso de maltrato animal que involucra a varios burros que permanecen amarrados de las patas, con heridas visibles y sin acceso a comida ni agua.

En las imágenes registradas por habitantes del lugar se observa a los animales debilitados, con llagas sangrantes en el lomo y las extremidades, aparentemente producto de la fricción constante de las cuerdas. Según los vecinos, esta situación se repite desde hace semanas sin que nadie intervenga.

“Están amarrados día y noche, no reciben alimento. Algunos ya ni pueden caminar. Es una crueldad”, relató una vecina que decidió denunciar el caso de manera pública.

Los denunciantes exigen la intervención inmediata de Zoonosis, la Defensoría de la Mascota y las autoridades municipales correspondientes, señalando que el maltrato y abandono de animales es un delito tipificado en la normativa vigente.

“Solo pedimos que los rescaten y se les dé atención veterinaria. No puede ser que esto pase a plena luz del día y nadie haga nada”, reclamaron.

