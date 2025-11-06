Madre es golpeada por el agresor que intentó abusar de su hija (VIDEO)

Un hombre acusado de agresiones y de intentar abusar de la hija de su inquilina, fue detenido tras vigilia de vecinos en la zona sur de Cochabamba. Los ciudadanos difundieron imágenes del ataque; en ellas se ve al sujeto propinar una patada a una persona de la tercera edad y ser contenido por una mujer, supuestamente madre del agresor.

La víctima y testigos relatan que el hombre llegó a intentar forzar la entrada al departamento con la bragueta abierta, y que también habría intentado agredir a la madre de la niña. El hecho ocurrió en la avenida De los Derechos Humanos, zona sur de Cochabamba.

En horas de la noche, los vecinos realizaron una vigilia en las puertas de la vivienda tras el último ataque denunciado contra una inquilina. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegó al lugar para recoger versiones y, después de algunos minutos, efectivos policiales ingresaron al domicilio acompañados de la mujer que aparece en las imágenes —identificada por los testigos como la madre del detenido— y procedieron a trasladar al sujeto hasta dependencias policiales.

La víctima fue igualmente trasladada a la FELCC para presentar la denuncia formal, según confirmaron vecinos y personas que presenciaron los hechos. Fuentes vecinales indicaron que el hombre ya habría tenido denuncias previas por agresión, pero que familiares lo sacaban del lugar, tras lo cual él retornaba y volvía a agredir a vecinos.

“Sí, me agredió a mí. Llegué y a mi hijita le quería abrir la puerta; estaba borracho, con la bragueta abierta, intentando forzar la puerta. Yo le pedí que se vaya y empezó a golpearme. Me pegó con un ladrillo en la cara, me empujó; me arrastré hasta la mitad de la calle. Me pateó; mi hija y una amiga me defendieron. Vivo como inquilina aquí desde hace dos años y cada vez que pasa lo mismo”, relató la madre de la menor, quien aseguró además que el agresor le exige la devolución de un anticrético y la amenaza constantemente.

Un vecino, visiblemente indignado, dijo: “Ha golpeado a un adulto de la calle y tiene problemas con todo el barrio. Amenaza a mujeres y niños. Cada vez que intentamos actuar, su madre viene y lo salva o lo retira. Que lo agarren, que vaya preso, es demasiado”. El hecho ocurrió en la avenida De los Derechos Humanos, zona sur de Cochabamba.

