Tránsito desplegó megaoperativo para frenar las carreras clandestinas en Santa Cruz

La Policía de Tránsito ejecutó un amplio operativo de control en diferentes zonas estratégicas de Santa Cruz con el objetivo de frenar las carreras clandestinas que, cada miércoles por la noche, generan caos, peligro y molestia entre los vecinos, especialmente en la avenida Banzer, donde motocicletas y vehículos de alta gama suelen reunirse para competir.

Los constantes ruidos de motores y aceleraciones no sólo perturban el descanso de los habitantes, sino que también ponen en riesgo la vida de conductores y peatones.

“Se está cumpliendo con los controles respectivos a las motocicletas. Como todos sabemos, quienes tienen motocicletas de alta gama aprovechan para hacer carreras clandestinas en la avenida Banzer. Existe la queja de los vecinos, pero la presencia policial ha hecho que estas no se den”, señaló el teniente coronel de Tránsito, Alen Acosta.

Durante los controles realizados en la avenida El Trompillo y sobre la avenida Bánzer, se verificó el uso del casco, licencia de conducir y SOAT. Aquellos conductores que no contaban con la documentación requerida fueron trasladados a instalaciones de Tránsito, además de la retención de sus vehículos.

En otra intervención efectuada entre el segundo y tercer anillo de la zona norte, unidades de Tránsito y la patrulla Delta arrestaron a varias personas e incautaron autos deportivos y motocicletas que presuntamente participaban en competencias ilegales.

Un vecino de la zona denunció el riesgo constante que enfrentan quienes transitan por estas vías.

“Estas avenidas no son pistas de carrera. Aquí circulan autos particulares y de servicio público. No pueden hacer lo que quieran. La policía tiene que actuar de inmediato y aprender a cualquiera que esté cometiendo este delito. Hay lugares para correr, pero no aquí”, reclamó.

Los operativos se mantendrán de forma continua, según adelantó la Policía, para evitar que estas carreras vuelvan a tomar la ciudad como “pista” y garantizar la seguridad ciudadana.

Mira la programación en Red Uno Play