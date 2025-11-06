¡Pedía perdón! Universitaria suplicó por su vida mientras era asaltada en la avenida Villazón (VIDEO)

Una joven universitaria vivió minutos de terror la noche del pasado 30 de octubre, cuando fue interceptada por dos delincuentes armados en inmediaciones del kilómetro 8 y medio de la avenida Villazón (Cochabamba), cerca de una universidad privada. El asalto ocurrió alrededor de las 22:20, cuando la víctima caminaba sola rumbo a su domicilio.

De acuerdo con el reporte policial, los agresores tenían acento extranjero y portaban armas de fuego. La joven relató que, al verse encañonada, les entregó su mochila y pertenencias, mientras les suplicaba que no le hicieran daño.

“No tengo nada, perdonen, perdón, perdón (...)”, se puede escuchar en las imágenes registradas en cámaras de seguridad. Sin embargo, los delincuentes vaciaron el contenido de la mochila y la amenazaron con matarla si intentaba pedir ayuda.

La estudiante quedó en estado de shock tras el hecho. Vecinos de la zona denunciaron que los asaltos se han vuelto frecuentes y que la falta de iluminación y patrullaje facilita el accionar de bandas criminales.

La Policía inició la búsqueda de los responsables y analiza cámaras de seguridad del sector para identificar a los asaltantes, que escaparon rápidamente del lugar.

Mira el video:

