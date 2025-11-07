“Sexy, seductora y romántica”: así describieron los jueces a Rodrigo Giménez en su increíble interpretación

Para el cierre del programa y de la temática de karaoke con personajes ‘invertidos’, Rodrigo Giménez junto a la Academia Fire Steps se adueñaron del escenario con una interpretación que combinó sensibilidad, elegancia y talento.

El artista sorprendió al transformarse en Myriam Hernández y presentar una versión cargada de emoción del clásico “El hombre que yo amo”, conquistando tanto al público como al jurado.

Los jueces destacaron la interpretación del personaje, el manejo escénico y las expresiones corporales, elementos que hicieron de la actuación una de las más completas de la noche.

El juez Tito Larenti no escatimó elogios al reconocer el trabajo y entrega de Rodrigo:

“Es difícil hacer a Myriam Hernández, pero mostraste que es posible interpretar a una mujer. Me gustó tu versión, te entregaste al personaje, trabajaste el lip sync y lograste ser sexy, seductora y romántica. Este es un equipo que realmente trabaja”.

Por su parte, Gabriela Zegarra aseguró que la presentación fue impresionante y generó nerviosismo entre los presentes por la fuerza interpretativa del equipo:

“Siento que todos quedaron nerviosos, estoy realmente impresionada. Trabajaron mucho, caminaste y disfrutaste el momento. Estaba espectacular”.

El juez Rodrigo Massa también aplaudió la propuesta y el tiempo que el participante dedicó a construir su personaje:

“Se mostró el personaje, estuvo espectacular. Sigan con ese espíritu de trabajo, se nota que pasaron tiempo estudiando cada detalle”.

Finalmente, Elka Meyer resaltó la propuesta escénica y el dominio del escenario:

“Siempre tienen buenas ideas. En cuanto a técnica, pueden trabajar un poco más las puntas, pero sentí que te parecías mucho al personaje. Fuiste el más cómodo de la noche, eres un gran artista”.

Antes de despedirse, Rodrigo Giménez protagonizó un momento divertido junto a Tito Larenti y Leonel, agradeció los comentarios del jurado y pidió el apoyo del público para continuar avanzando en la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

