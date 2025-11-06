Transformación total: Iribel Méndez fue José José en 'La Gran Batalla', pero no convenció del todo

En una nueva noche de competencia en 'La Gran Batalla', dentro de la dinámica karaoke con personajes invertidos, el primer equipo en subir al escenario fue el de Iribel Méndez y la academia Fusión Dance, quienes presentaron una emotiva interpretación de “Volcán”, del recordado José José.

La propuesta llamó la atención por su puesta en escena y caracterización, pero también generó observaciones por parte del jurado.

La juez Elka Meyer destacó la elección del personaje y la interpretación de Iribel:

“El personaje fue muy adecuado, el lip sync y el manejo del micrófono estuvieron bien. Sin embargo, el equipo comenzó fuerte y luego se descoordinó en el coro. Tengan cuidado con eso”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra elogió la energía y creatividad del grupo:

“Fue entretenido, hubo desplazamiento y se acercaron bastante al personaje. El lip sync estuvo muy bien logrado”, comentó.

El juez Tito Larenti recomendó al equipo enfocarse en el trabajo conjunto:

“Tienen que verse y coordinar mejor. No se trata solo de destacar individualmente. Iribel, te faltó naturalidad en los movimientos masculinos, pero puedes hacerlo”, dijo.

Finalmente, Rodrigo Massa destacó la entrega del equipo, aunque pidió mayor control en la expresión:

“Hubo momentos de exageración que funcionaron, pero deben trabajar más la expresividad. Me gustó la propuesta, podrían arriesgarse un poco más”, afirmó.

Tras las devoluciones, el equipo agradeció los comentarios y pidió al público su voto para continuar en competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play