Ezequiel Serres conquistó con su poderosa interpretación como Rocío Dúrcal

La nostalgia llegó al escenario de La Gran Batalla con uno de los personajes más recordados de la música romántica.

En la semana del karaoke invertido, el equipo de Ezequiel Serres y la academia Bamboleo presentó una emotiva interpretación de “Costumbres”, tema inmortalizado por Rocío Dúrcal. La presentación destacó por la entrega del artista y la coordinación escénica de su equipo, lo que les valió elogios del jurado.

Durante la ronda de evaluación, el juez Rodrigo Massa resaltó el trabajo corporal y el lip sync del participante.

“Gran trabajo, Ezequiel. Lograste una corporalidad femenina muy convincente y un lip sync excelente. Usaste bien las manos, el micrófono y las expresiones. Bamboleo está creciendo de manera impresionante”, destacó.

Por su parte, la jueza Gabriela Zegarra coincidió en que Serres logró una interpretación muy lograda.

“Si no te conociera, creería que realmente eres una señora. Trabajaste muy bien la corporalidad y los gestos, aunque me hubiera gustado un poco más de fuerza y dolor. En cuanto al equipo, lo hicieron muy bien”, comentó.

A su turno, Tito Larenti subrayó el crecimiento constante del grupo y el compromiso del famoso en asumir nuevos desafíos artísticos.

“Bamboleo arrancó como un equipo principiante y hoy es de los que más ha avanzado. Ezequiel, quién iba a pensar que te convertirías en una señora. Este tipo de trabajo demuestra evolución y entrega”, afirmó.

Finalmente, Elka Meyer elogió la conexión escénica del grupo y su avance técnico.

“Me gustó muchísimo la propuesta. Hubo una conexión muy interesante en el escenario; solo deben cuidar algunos pasos”, dijo.

Ezequiel Serres agradeció al equipo de caracterización y vestuario por la transformación lograda, y destacó el esfuerzo del cuerpo de baile para mejorar en cada presentación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play