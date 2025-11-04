Policías de Ecuador abaten a un adolescente que les habría disparado en una persecución

La Policía ecuatoriana informó este lunes que agentes abatieron durante la madrugada a un adolescente, sin especificar la edad, que les habría disparado durante una persecución realizada en el municipio de Lomas de Sargentillo, de la provincia costera de Guayas, una de las más afectadas por la violencia vinculada al crimen organizado.

Los agentes estaban haciendo un operativo de rutina en la zona, cuando detectaron a dos personas que circulaban "de manera sospechosa" en dos motocicletas e iniciaron una persecución.

"Al percatarse de la presencia policial, intentan huir del lugar, y uno de ellos saca un arma de fuego y empieza a disparar contra los uniformados", señaló la institución, que añadió que "en uso legítimo de la fuerza, el personal policial repelió el ataque, neutralizando al agresor".

Tras el hecho, llevaron al adolescente a un centro médico, donde se confirmó su muerte.

Los policías decomisaron el arma de fuego, cartuchos, dos teléfonos móviles y una motocicleta que estaba reportada como robada.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar el combate contra las bandas del crimen organizado, a quienes el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino.

Estas bandas reclutan a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos como sicariatos (asesinatos por encargo), extorsiones y secuestros, entre otros.

Solo en 2024, más de 3.500 menores fueron detenidos como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, por lo que el Gobierno anunció en junio la creación de un comité para prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de menores.

Pese a esas operaciones contra las organizaciones delictivas, que han sido denominadas como "terroristas", la violencia se ha exacerbado en 2025 en el país, que registra un promedio de un asesinato por hora.

