Suspenden declaración de Juan Carlos Huarachi por ausencia del investigador asignado

La declaración informativa del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue suspendida este martes debido a que no se presentó el investigador asignado al caso, según informaron fuentes judiciales.

El exdirigente debía comparecer ante la Fiscalía Departamental de La Paz para brindar su declaración en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo y se espera la reprogramación de una nueva fecha y hora.

Huarachi se presentó con su abogado en las oficinas del Ministerio Público, pero el acto procesal no se instaló por la ausencia del investigador del caso, lo que obligó a las autoridades a suspender la audiencia informativa.

El proceso contra el exejecutivo de la COB fue abierto a partir de denuncias sobre un presunto incremento patrimonial injustificado durante su gestión al frente de la organización sindical, entre 2018 y 2024. La Fiscalía indaga los movimientos económicos, bienes y cuentas bancarias vinculadas al exdirigente y a su entorno cercano.

