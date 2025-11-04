Eduardo Rodríguez critica el legado penitenciario y judicial de Arce

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé se pronunció este martes a través de su cuenta en la red social X sobre la situación del sistema penitenciario y judicial del país, al referirse a la conclusión del mandato del presidente Luis Arce.

En su publicación, Rodríguez señaló que el gobierno que termina deja cárceles hacinadas con más de 33.000 personas privadas de libertad, de las cuales más del 70% se encuentran en detención preventiva, situación que calificó como un grave reflejo de la crisis estructural de la justicia boliviana.

“Deja también cárceles hacinadas con +33.000 presos, +70% preventivos, donde mueren cientos por violencia y desatención humanitaria. Protección a auto prórrogas y consorcios frenaron la reforma judicial”, escribió el exmandatario.

El también expresidente de la Corte Suprema de Justicia lamentó que, durante el último quinquenio, no se haya impulsado una reforma judicial efectiva, y atribuyó ese estancamiento a la protección de redes de poder judicial y político, así como a la tolerancia con las auto prorrogas de autoridades y la falta de voluntad para encarar una transformación institucional profunda.

Mire la publicación del expresidente Rodríguez Veltzé:

