A fines de los años 90, San Petersburgo, Rusia, fue escenario de una serie de ataques sexuales y homicidios que conmocionaron a la sociedad. Igor Anatolievich Irtyshov, nacido en 1971, fue identificado como responsable de secuestrar, abusar y torturar a niños y adolescentes durante varios años.

Los primeros ataques registrados datan de diciembre de 1993, cuando Irtyshov drogó y abusó de dos hermanos de 11 y 12 años en el parque Sosnovka. Poco después, un niño de 9 años murió asfixiado durante un ataque similar.

Entre sus crímenes más graves, se encuentra la mutilación de un niño de 10 años en un ático abandonado y la tortura de otro menor que falleció a pesar de un trasplante de intestino en Estados Unidos.

El “maníaco de San Petersburgo”: la historia de Igor Irtyshov, el depredador de los 90.Foto: The Voice Mag

La policía de San Petersburgo enfrentó años de dificultades para capturarlo, debido a que el agresor no dejaba pistas. La investigación avanzó después de que un adolescente de 15 años lograra escapar de sus garras y un testigo anónimo aportara información clave sobre su paradero.

Irtyshov fue detenido el 28 de noviembre de 1994. Inicialmente negó los hechos, pero finalmente confesó los abusos y homicidios. Durante el juicio, los peritos determinaron que sus crímenes fueron cometidos de manera consciente y premeditada. Sentenciado a muerte, su pena fue conmutada a cadena perpetua en 1999, cumpliendo condena hasta su muerte por insuficiencia cardíaca en febrero de 2021 en la cárcel de máxima seguridad “Zona Mordoviana”.

El caso de Irtyshov sigue siendo recordado como uno de los más escalofriantes de la historia criminal rusa, dejando una profunda marca en la ciudad y en las familias de las víctimas.

El “maníaco de San Petersburgo”: la historia de Igor Irtyshov, el depredador de los 90.Foto: Serial Killer Ru

Mira la programación en Red Uno Play