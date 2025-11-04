VIDEO: Carpa inflable fuera de control corta carretera en Rusia

Un insólito hecho ocurrió en Novosibirsk, Rusia, donde una gigantesca carpa inflable fue arrastrada por el viento hasta quedar bloqueando una carretera.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En la grabación se observa cómo la estructura blanca obstruye completamente el paso de un automóvil, mientras el conductor, atónito, se pregunta cómo podrá continuar su camino. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el incidente generó caos y curiosidad entre los conductores que transitaban por la zona.

El video se ha convertido en tendencia, provocando comentarios sobre la fuerza del viento y el inesperado peligro que pueden representar incluso objetos aparentemente inofensivos como una carpa inflable.

Mira el video:

