Pedida de mano termina en desastre: mujer abofetea a su novio frente a todos (Video)

Lo que debía ser un momento mágico terminó convirtiéndose en una escena tensa y viral. Un joven nigeriano decidió pedirle matrimonio a su pareja en público, frente a amigos y transeúntes, esperando una respuesta emotiva y un “sí” lleno de lágrimas y abrazos. Pero nada salió como lo planeó.

En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se ve al hombre arrodillarse con un anillo en la mano mientras su novia se da la vuelta. El gesto romántico se transforma en segundos en un momento de pura incomodidad: la mujer, sorprendida y visiblemente molesta, le da una fuerte bofetada antes de marcharse del lugar, dejando al joven humillado y al público en completo silencio.

Horas después, la mujer rompió el silencio con una declaración que avivó el debate en internet. Explicó que su reacción se debió a que consideró la propuesta “un acto de manipulación emocional”, ya que —según dijo— ella había sido clara en que no deseaba continuar una relación a distancia.

“Fue una falta de respeto hacia mis sentimientos y mis decisiones. No podía permitir que me presionara así, menos frente a otras personas”, afirmó en el video que compartió en sus redes.

El fallido intento de compromiso ha dividido opiniones: mientras algunos usuarios defendieron al joven por su gesto romántico, otros apoyaron a la mujer por mantenerse firme en su decisión y denunciar el uso de las emociones públicas como forma de presión.

