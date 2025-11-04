El fútbol volvió a llorar a Diogo Jota, pero esta vez, entre lágrimas, también sonrió. Rute Cardoso, la viuda del futbolista portugués, compartió en sus redes sociales un video que ha conmovido al mundo entero, uno de los amigos más cercanos de la familia corrió una maratón con la camiseta del Liverpool que pertenecía a Jota, en un gesto de homenaje que culminó con un abrazo cargado de emoción.

En las imágenes, se ve al corredor llegar exhausto a la meta, detenerse frente a Rute y fundirse con ella en un abrazo largo, sincero, de esos que no necesitan palabras. Ella, visiblemente emocionada, sonríe con los ojos húmedos, mientras sostiene un corazón blanco en la publicación. En ese instante, el dolor se mezcla con el orgullo.

“Qué orgullosa estoy de ti”, escribió Rute en su cuenta, recordando al hombre con el que se casó apenas once días antes de que la tragedia los separara para siempre.

El mundo del fútbol aún no logra asimilar la muerte de Diogo Jota, el delantero del Liverpool y de la selección de Portugal que perdió la vida el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico en la provincia española de Zamora. El siniestro ocurrió en el kilómetro 65 de la A-52, cerca de la comarca de Sanabria.

Según la prensa portuguesa, el aviso llegó a las 00:40 de la madrugada. El vehículo en el que viajaban Jota y su hermano André sufrió el reventón de un neumático, salió de la vía y terminó envuelto en llamas. Ambos fallecieron en el acto. Las primeras hipótesis de la Guardia Civil señalan que Jota habría intentado adelantar a otro automóvil cuando ocurrió el accidente.

Rute Cardoso, madre de los tres hijos del jugador, ha intentado reconstruir su vida tras la pérdida, aferrada a los recuerdos y a los gestos de cariño que llegan de todas partes del mundo. Cada tributo, cada canción, cada brazalete negro en un campo de fútbol revive la memoria del joven delantero que enamoró con su talento y su humildad.

El video del abrazo durante la maratón es más que un homenaje, es un símbolo del amor que sigue vivo, de la amistad que trasciende la muerte y de la huella imborrable que Diogo Jota dejó en quienes lo conocieron.

