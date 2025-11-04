¡Fue estrangulada! Investigan el presunto feminicidio de Eleuteria en Santa Cruz

El Ministerio Público investiga un presunto feminicidio registrado en la ciudad de Santa Cruz, donde una mujer de aproximadamente 42 años fue hallada muerta en su vivienda, ubicada en el barrio Comarapa, cerca de la avenida Olímpica.

La víctima fue identificada como Eleuteria Juan Huanca, quien habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con su esposo antes de ser encontrada sin vida. El hombre se encuentra aprehendido mientras se esclarecen las circunstancias del hecho.

El fiscal de homicidios, Luis Alberto Hurtado, informó que el examen forense confirmó que la causa de la muerte fue estrangulación mecánica y que se analiza la figura penal de feminicidio.

“Estamos investigando un presunto feminicidio, donde se tiene una víctima de 42 años aproximadamente. Estaba consumiendo bebidas alcohólicas con su esposo y su pareja manifiesta que la encontró sin vida. El examen forense indica estrangulación mecánica, se está analizando la figura de feminicidio”, indicó Hurtado.

El fiscal indicó que la pareja de Eleuteria está en calidad de aprehendido y será puesto ante un juez cautelar para que defina su situación jurídica.

“Él niega el hecho y manifiesta que simplemente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con la víctima. Sin embargo, posterior al hecho se trasladan al domicilio de ambos y después despierta y la encuentra sin vida. Posiblemente estamos manejando la hipótesis de que estaban en proceso de divorcio y, sin embargo, por celos, posiblemente haya ocurrido este hecho. La víctima se encontraba en la cama recostada y sin signos vitales. Efectivamente tiene una equimosis en el cuello y presumimos que ha sido asfixia mecánica”, señaló Hurtado.

Familiares de Eleuteria Juan Huanca velan su cuerpo en medio del dolor y exigen justicia. Relataron que la mujer llegó a Santa Cruz por motivos laborales y mantenía una relación con el agresor desde hace más de diez años.

“Se han casado hace tiempo, por lo menos unos 15 a 18 años deben tener de casados. Sé que el hombre vivía en Santa Cruz y la esposa en Sucre, por tema de trabajo. Creo que ellos han tenido discusiones y por eso capaz ha pasado este problema. No tenían hijos, así nomás estaban viviendo ellos. Nosotros como familia pedimos justicia, no sé si lo que ha pasado es verdad o no, pero queremos que se investigue. Solo Dios es justo. El cuerpo lo vamos a trasladar a Potosí”, indicó un familiar.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia cautelar para definir la situación jurídica del principal sospechoso.

