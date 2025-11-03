TEMAS DE HOY:
Policial

¡Usó un palo! Asesinó a su empleador para robarle su auto en Santa Cruz

El principal sospechoso es un joven de 22 años que trabajaba para la víctima. La FELCC investiga el crimen ocurrido en la zona norte de Santa Cruz.

Ligia Portillo

02/11/2025 21:01

¡Usó un palo! Asesinó a su empleador para robarle su auto en Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un brutal asesinato conmociona al barrio Florida, en la zona norte de Santa Cruz. Un hombre de aproximadamente 50 años fue golpeado hasta morir presuntamente por su propio trabajador, un joven de 22 años que, tras cometer el crimen, se habría dado a la fuga a bordo del vehículo de la víctima.

Según informó el fiscal de materia Luis Alberto Hurtado, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se encuentra investigando el caso y realizando operativos para dar con el paradero del presunto autor.

“La persona sospechosa es un trabajador del occiso, de 22 años de edad. Se presume que luego de quitarle la vida, sustrajo el motorizado del lugar”, indicó Hurtado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las cámaras de seguridad del domicilio permitieron identificar al sospechoso ingresando a la vivienda.

“Se observa cómo el sujeto entra al domicilio, se dirige a la cocina donde estaba la víctima y lo agrede con un palo en la cabeza. El objeto utilizado fue recolectado como evidencia”, detalló el fiscal.

La Policía confirmó que una segunda persona —hermano del principal sospechoso— está siendo investigada para ayudar en la localización del prófugo.

El caso ha generado consternación entre los vecinos del barrio Florida, quienes describieron a la víctima como un hombre tranquilo y trabajador. La FELCC continúa con las pericias para esclarecer los móviles exactos del crimen.

 

