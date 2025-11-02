Daniel Waterman, un joven de 22 años originario de Liverpool, Nueva York, falleció nueve meses después de sufrir un grave accidente automovilístico en Florida. Lo que hace único y estremecedor su caso es que, poco antes de morir, despertó del coma para acusar a su novia, Leigha Mumby, de provocar intencionalmente el choque.

Según los informes de la Florida Highway Patrol, el accidente ocurrió en febrero, cuando Waterman viajaba como copiloto mientras Mumby conducía. La pareja, que discutía en el vehículo, venía de una fuerte pelea: Mumby le había revelado que estaba embarazada mientras recibía un mensaje de otra mujer. En medio de la discusión, Waterman intentó salir del automóvil, pero Mumby aceleró el vehículo a más de 90 mph hasta estrellarse contra un árbol.

El impacto dejó a Waterman con múltiples fracturas en el cuello, la espalda, clavícula, pierna y tobillo, y lo mantuvo en coma durante meses. Sin embargo, poco antes de su muerte, logró despertar y declarar ante la policía: “No me importa lo que pase. Obtendrás lo que mereces”, palabras que atribuyó a Mumby momentos antes del accidente.

Joven muere tras despertar del coma y acusar a su novia de provocar accidente fatal. Foto: RR.SS.

Antes de estas declaraciones, Mumby había sido acusada de conducción temeraria y agresión con un arma mortal, pero había sido declarada inocente. Tras la acusación de Waterman, la fiscalía elevó los cargos, y Mumby fue detenida con una fianza de 150,000 dólares, que posteriormente pagó. El abogado de la familia asegura que hay pruebas que demuestran que el accidente no fue fortuito: el vehículo seguía acelerando y no se aplicaron los frenos al momento del impacto.

Un detalle adicional que conmueve a la familia es que Mumby estaba embarazada de una niña. Waterman, según sus seres cercanos, estaba emocionado por convertirse en padre. La bebé ya habría nacido, y la familia del joven lucha actualmente por la custodia, buscando confirmar mediante pruebas de paternidad si la niña es hija de Daniel.

El caso ha generado gran conmoción en Florida y más allá, debido a la combinación de tragedia, traición y la valiente declaración de un joven que, incluso al borde de la muerte, intentó revelar la verdad sobre lo ocurrido.

