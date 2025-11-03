Mujer apuñalada en Montero se recupera; sus familiares piden ayuda y justicia

Un ataque con cuchillo en el mercado Germán Moreno, en Montero, Santa Cruz, dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida, que, a pesar de que presenta varios cortes en el cuerpo, se recupera favorablemente.

Otro de los heridos es el agresor que, luego de cometer el crimen, intentó quitarse la vida, cortándose el cuello a la vista de todos los transeúntes que se encontraban en el mercado de Montero.

La mujer, de 32 años, permanece internada tras recibir múltiples puñaladas, mientras su familia solicita apoyo económico y médico para cubrir los tratamientos y revisiones que requiere. “Ella necesita ayuda para sus medicamentos y para su recuperación. Tiene dos hijas y estamos muy preocupados por su estado”, indicó un familiar.

El agresor, ex pareja de la mujer, continúa en estado crítico. El caso se investiga como asesinato y tentativa de feminicidio.

El fiscal Luis La Fuente explicó que se manejan como primeras hipótesis móviles pasionales y que se esperan los resultados de la autopsia médico-legal para confirmar las causas exactas de la muerte del hombre que era la actual pareja de la mujer.



Según el informe policial, el agresor estuvo acosando a la mujer y le pedía que deje a su pareja para poder estar con él y, ante la negativa, en un ataque de ira y celos, procedió a matar a la pareja de la desafortunada, para luego atacarle con un cuchillo delante de las personas y comerciantes que se encontraban en el lugar.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el levantamiento legal del cadáver y mantiene abierta la investigación para esclarecer los detalles del violento suceso que conmocionó a los vecinos de Montero.

