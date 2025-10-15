TEMAS DE HOY:
Policial

¡Le robó la bici! Ladrón amenazó con un cuchillo a un menor en la ciclovía de Cochabamba

El delincuente golpeó al menor con un palo para robarle la bicicleta y el celular; el hecho ocurrió cerca del Cristo de la Concordia.

Ligia Portillo

15/10/2025 14:41

¡Le robo la bici! Ladrón amenazó con un cuchillo a un menor en la ciclovía de Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Un adolescente fue víctima de un violento asalto mientras circulaba en su bicicleta por la ciclovía a la altura del Cristo de la Concordia, este martes cerca de las 18:00 horas.

Según relató el padre del menor, el agresor primero lo golpeó con un palo para hacerlo caer de la bicicleta. Cuando el adolescente estaba en el suelo, el delincuente le colocó un cuchillo en el cuello y le exigió que entregara sus pertenencias.

“Le dieron con un palo y lo tumbaron; cuando se levantaba, le pusieron un cuchillo en la garganta y le dijeron: ‘Entrégame todo lo que tienes o te mato’”, contó el padre.

El adolescente perdió su bicicleta Huracán aro 29, azul y negro, y su teléfono celular, cuya ubicación se rastreó hasta el barrio chino. Afortunadamente, una persona que pasaba por la zona ayudó al menor después del ataque.

El padre del adolescente pidió mayor vigilancia en la ciclovía, advirtiendo que no es el primer caso: “La semana pasada a una señorita le hicieron algo similar; la empujaron hacia la acequia y también le robaron todo”, indicó.

La víctima, visiblemente afectada, hizo un llamado a otros ciclistas: “Por favor, tengan cuidado, estas cosas están pasando de nuevo. Cuiden sus bicicletas y pertenencias”.

 

