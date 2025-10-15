TEMAS DE HOY:
Nacionales

Persisten las largas filas por gasolina: conductores esperan por horas

La falta de abastecimiento genera malestar entre transportistas y motociclistas, que denuncian pérdidas de tiempo y trabajo mientras exigen al Gobierno una pronta solución a la escasez.

Ligia Portillo

15/10/2025 13:39

Persisten las largas filas por gasolina: conductores esperan hasta 3 horas. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Las filas de vehículos fuera de los surtidores volvieron a ser parte del panorama cotidiano en distintas zonas del país. Conductores y motociclistas deben esperar entre una y tres horas para poder cargar gasolina, situación que ha generado molestia y preocupación entre los usuarios.

“Antes no había fila, pero ahora volvió el problema. Es un perjuicio total, tardamos tres o cuatro horas, depende del día”, relató un chofer mientras aguardaba su turno. Otro conductor coincidió: “Ahora llegamos y debemos esperar dos horas para poder cargar. Antes veníamos, cargábamos y nos íbamos rápido a trabajar”.

El tiempo perdido, aseguran, repercute directamente en su trabajo y en su economía. “Tengo que salir desde la mañana a buscar gasolina, de surtidor en surtidor. Es tiempo que podríamos usar trabajando”, lamentó un taxista.

Motociclistas y conductores de delivery también expresaron su frustración. “Es un perjuicio total. Antes no había filas y ahora tenemos que dejar de trabajar para venir a cargar”, reclamó uno de ellos.

Los transportistas piden al Gobierno que garantice el suministro de carburantes de manera constante para evitar mayores perjuicios. “Que se solucione lo más antes posible, porque si seguimos así, las filas van a seguir creciendo”, advirtió otro conductor.

 

