Joven madre muere tras ser agredida al intentar defender a su amiga en Cochabamba

Una joven madre de 30 años, falleció este viernes en la ciudad de Cochabamba luego de ser brutalmente golpeada por un hombre al que intentó detener mientras agredía a su amiga. La mujer perdió la vida en la vía pública tras recibir una patada y un pisotón en la cabeza, según testigos y registros de cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió la mañana del viernes en la zona sur de la ciudad, en la Base Aérea. De acuerdo con los primeros reportes, había asistido a una reunión para celebrar el cumpleaños de una amiga. En ese contexto, llegó la pareja de la agasajada, quien inició una discusión que rápidamente derivó en violencia física.

Al ver que su amiga estaba siendo agredida, intentó intervenir para protegerla. Fue entonces cuando el sujeto cambió su agresión hacia ella, la golpeó en plena calle y, una vez que cayó al suelo, la pateó en la cabeza. Testigos afirman que, incluso cuando intentaba levantarse, el agresor le dio otra patada y luego le pisó la cabeza, provocándole lesiones fatales.

"Le pegaba en la cabeza, le pisaba la cabeza. Cuando ella quiso pararse, él le dio una patada y ya no se movió más. Murió ahí mismo por una hemorragia interna", relató una de las testigos del hecho.

La mujer era madre de un niño pequeño, al que criaba sola. La mujer fue trasladada a un centro de salud, pero llegó sin signos vitales. El informe médico confirmó que falleció por un trauma craneoencefálico severo. Su cuerpo fue derivado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia correspondiente.

El presunto agresor fue detenido.

Mira la programación en Red Uno Play