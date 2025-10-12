Todo listo para el debate presidencial: Red Uno despliega cobertura sin precedentes

A pocas horas del esperado debate presidencial, los preparativos avanzan a paso firme en la sede del evento. Desde el Salón Versalles, la sala de prensa habilitada para la cobertura, se ultiman los detalles para garantizar una transmisión impecable. El país entero se mantiene en vilo.

Gran despliegue de la Red Uno para llevarle al país esta importante transmisión del debate presidencial. Se han habilitado diferentes espacios para el trabajo de prensa. Uno de ellos es el Salón Versalles, que contará con capacidad para albergar a 80 periodistas. Además, ya se ha confirmado la presencia de medios internacionales.

En el salón se han instalado pantallas para seguir el debate en tiempo real, y todos los equipos de prensa tendrán acceso garantizado a internet de alta velocidad para el envío inmediato de reportes. Red Uno asegura una cobertura completa, precisa y en vivo desde las 21:00 horas.

A solo una semana del balotaje, los candidatos Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga expondrán sus propuestas ante los ojos del país. El debate será decisivo.

Desde tempranas horas, el equipo técnico, logístico y periodístico de Red Uno trabaja contrarreloj para dejar todo listo. Cámaras, pantallas y enlaces de transmisión han sido probados, mientras se afinan los últimos detalles.

Es un esfuerzo conjunto para brindar la mejor cobertura posible de este momento histórico para Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play