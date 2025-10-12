TEMAS DE HOY:
carrito de comida arde en llamas operativo contra la trata y tráfico Captación de menor

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Todo listo para el debate presidencial: Red Uno despliega cobertura sin precedentes

Gran despliegue de la Red Uno para llevarle al país esta importante transmisión del debate presidencial.

Ligia Portillo

12/10/2025 13:56

Todo listo para el debate presidencial: Red Uno despliega cobertura sin precedentes. Foto: Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

A pocas horas del esperado debate presidencial, los preparativos avanzan a paso firme en la sede del evento. Desde el Salón Versalles, la sala de prensa habilitada para la cobertura, se ultiman los detalles para garantizar una transmisión impecable. El país entero se mantiene en vilo.

Gran despliegue de la Red Uno para llevarle al país esta importante transmisión del debate presidencial. Se han habilitado diferentes espacios para el trabajo de prensa. Uno de ellos es el Salón Versalles, que contará con capacidad para albergar a 80 periodistas. Además, ya se ha confirmado la presencia de medios internacionales.

En el salón se han instalado pantallas para seguir el debate en tiempo real, y todos los equipos de prensa tendrán acceso garantizado a internet de alta velocidad para el envío inmediato de reportes. Red Uno asegura una cobertura completa, precisa y en vivo desde las 21:00 horas.

 

A solo una semana del balotaje, los candidatos Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga expondrán sus propuestas ante los ojos del país. El debate será decisivo.

Desde tempranas horas, el equipo técnico, logístico y periodístico de Red Uno trabaja contrarreloj para dejar todo listo. Cámaras, pantallas y enlaces de transmisión han sido probados, mientras se afinan los últimos detalles.

Es un esfuerzo conjunto para brindar la mejor cobertura posible de este momento histórico para Bolivia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD