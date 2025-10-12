“El debate será muy influyente entre los indecisos”, aseguró Peralta

El analista político José Orlando Peralta, afirmó que el debate presidencial de esta noche podría convertirse en algo decisivo en la recta final del proceso electoral, al influir significativamente en el voto de los electores indecisos.

“El debate no sé si va a definir la situación, pero va a ser muy influyente. Es una gran oportunidad, un gran escenario para poder influir en los indecisos, porque los indecisos son los que están con dudas, los que se están preguntando por qué deberían votar por uno u otro candidato”, señaló Peralta a la Red Uno.

El analista destacó que uno de los temas más esperados por la ciudadanía será la crisis de combustibles, que en las últimas semanas ha generado preocupación a nivel nacional.

“Una de las cosas principales que se espera es que los candidatos digan con claridad, precisión, viabilidad y sinceridad cómo van a arreglar el problema de los combustibles. Esto lo digo por lo que todos estamos viendo en este momento. Los candidatos tienen que dar una respuesta clara, y quien la tenga más contundente, va a tener cierta ventaja sobre los demás”, explicó.

Asimismo, Peralta consideró que el debate será clave para conocer cómo los postulantes piensan encarar la crisis energética que afecta al país.

“Desde el 8 de noviembre, quien asuma el gobierno tendrá que pensar y decidir políticas que permitan superar esta crisis energética que estamos viviendo. Si los candidatos empiezan a atacarse en el debate, van a perder el tiempo y la gente se va a molestar”, advirtió.

En ese sentido, recomendó a los aspirantes mantener un tono respetuoso, directo y propositivo, priorizando las ideas por encima de los ataques personales.

“El que sea más elegante en su discurso, más claro, más preciso, sin amagues ni vueltas y que vaya al grano, creo yo, tendrá más ventajas”, concluyó.

El debate presidencial, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se realizará esta noche desde las 21:00 horas en la ciudad de La Paz y enfrentará a Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre), en el último intercambio de propuestas antes del balotaje del 19 de octubre.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play