TED La Paz concluye armado de 9.099 maletas electorales y se alista distribución

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz culminó este domingo el armado del 100% de las 9.099 maletas electorales que serán utilizadas en el balotaje presidencial del 19 de octubre, informó el vocal Antonio Condori. La distribución del material comenzará el miércoles 15 de octubre, bajo estrictas medidas de seguridad.

“Ya hemos concluido con el armado del 100% de las maletas electorales, vale decir, de 9.099 maletas electorales que serán distribuidas a partir de la siguiente semana, concretamente desde el miércoles, a los recintos de votación”, precisó Condori.

Para garantizar la cadena de custodia, el operativo contará con la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, con el despliegue de 1.500 uniformados en todo el departamento.

El TED paceño documentará todo el proceso de salida, distribución y entrega de las maletas electorales mediante un monitoreo en tiempo real, con el fin de asegurar la transparencia y trazabilidad del material.

Debido a la compleja geografía del departamento y las condiciones climáticas propias de la temporada de lluvias, el operativo comenzará en las regiones más alejadas, como Puerto Araona, Puerto Pérez, San Fermín y Santa Rosa.

En las ciudades de La Paz y El Alto, la distribución del material electoral se realizará los días 17 y 18 de octubre, bajo resguardo policial.

Las 9.099 maletas electorales corresponden al total de mesas de sufragio habilitadas en el departamento para el balotaje entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre). En esta jornada electoral, se habilitarán 1.285 recintos de votación distribuidos en 87 municipios y 14 circunscripciones, donde están registrados 2.047.825 votantes.

Cada maleta electoral contiene cinco tipos de materiales esenciales: documentos, papeletas, útiles electorales, material de capacitación y mamparas de cartón para los recintos reservados. Entre ellos se incluyen las actas de escrutinio, listas de electores habilitados e inhabilitados, material para jurados, bolígrafos, tinta indeleble, instructivos, afiches y ánforas.

Con información de ABI.

