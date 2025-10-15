VIDEO: Taxista grababa un auto en llamas, explotó y murió tras ser alcanzado por la onda expansiva

Una fuerte explosión en el norte de Guayaquil (Ecuador) estremeció la zona comercial alrededor de las 18:00 (hora local) cuando una camioneta que se había prendido fuego estalló frente a un centro comercial y numerosos locales y restaurantes. El momento de la detonación quedó registrado en un video viral, en las imágenes se ve la camioneta ardiendo y a una persona —identificada por testigos como un taxista— que filma el incidente a pocos metros y resulta alcanzada por la onda expansiva.

Las autoridades confirmaron que al menos una persona perdió la vida; versiones oficiales y de bomberos señalaron además múltiples heridos, aunque las cifras varían según medios, mientras la Fiscalía y agencias internacionales hablan de “varios” heridos, fuentes locales reportaron hasta 26 heridos en los primeros recuentos. Las identidades y el número exacto de lesionados están siendo verificados por los equipos de emergencia.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un “acto terrorista” y detalló que se detectaron dos vehículos, uno de los cuales detonó y el otro fue encontrado con una cantidad de explosivo que no estalló y fue neutralizado por la policía para una detonación controlada. Reimberg afirmó que los artefactos tenían características de elaboración profesional y atribuyó el ataque a “grupos delincuenciales que buscan generar caos”.

La Gobernación de Guayas y el gobernador Humberto Plaza condenaron el ataque y prometieron perseguir a los responsables “hasta debajo de las piedras”, mientras la Policía y los equipos forenses inspeccionan cámaras de seguridad, recaban testimonios y realizan peritajes en la escena para determinar la mecánica del hecho y los posibles autores. Las autoridades pidieron a la población evitar el área mientras continúan las operaciones de seguridad.

Los bomberos y equipos del ECU-911 evacuaron locales cercanos y atendieron a los heridos en el lugar y en centros asistenciales cercanos. Vecinos y comerciantes describieron escenas de pánico, escombros y cristales rotos tras la detonación, mientras circulan varios videos en redes que muestran el fuego y el impacto del estallido.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía y fuerzas especializadas; las autoridades han iniciado la recolección de indicios y análisis de las grabaciones para establecer responsabilidades y vínculos con recientes operativos contra bandas criminales en la región. Por ahora, las autoridades no han divulgado nombres de sospechosos.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play